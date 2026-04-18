ua en ru
Сб, 18 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Поліція ліквідувала стрільця в Києві під час затримання, - МВС

18:33 18.04.2026 Сб
Нападник, який захопив супермаркет, не пережив зустрічі з підрозділом КОРДу
aimg Антон Корж
Поліція ліквідувала стрільця в Києві під час затримання, - МВС

Київського стрільця, який 18 квітня влаштував на вулиці одного з районів стрілянину та захопив супермаркет, ліквідували під час затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники", - написав міністр.

Він підтвердив, що під час операції стрільця було ліквідовано. Наразі уточнюється кількість жертв нападника. Підтверджується, що є загиблі та поранені внаслідок атаки.

Нагадаємо, раніше ми писал, що в суботу ввечері, 18 квітня, невідомий чоловік відкрив вогонь по людях в одному з районів Києва. Через його напад були вбиті та поранені на вулицях столиці.

Нападник розстрілював людей з автоматичної зброї, а згодом захопив супермаркет та взяв у заручники частину відвідувачів та персоналу. На місце прибули поліція та підрозділи поліцейського спецназу КОРД, які підготували штурм захопленої будівлі.

Загалом зараз відомо вже про 10 постраждалих та двох загиблих внаслідок стрілянини. Кількість ймовірних жертв уточнюється.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ КОРД Поліція Києва
Новини
