Поліція ліквідувала стрільця в Києві під час затримання, - МВС

Київського стрільця, який 18 квітня влаштував на вулиці одного з районів стрілянину та захопив супермаркет, ліквідували під час затримання.

"Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники", - написав міністр. Він підтвердив, що під час операції стрільця було ліквідовано. Наразі уточнюється кількість жертв нападника. Підтверджується, що є загиблі та поранені внаслідок атаки.