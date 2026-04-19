Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Полицейские убежали во время стрельбы в Киеве: Клименко поручил провести расследование

09:27 19.04.2026 Вс
2 мин
Патрульные оставили в опасности гражданских
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (mvs.gov.ua)

В сети появилось видео, как полицейские убежали от стрелка во время вчерашнего теракта в Киеве и оставили гражданских без защиты. Будет проведено служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

На видео, которое опубликовали очевидцы в сети, видно, как патрульные убегают, услышав звуки стрельбы.

Кроме того, полицейские оставили без защиты гражданских лиц, в частности ребенка.

На видео также видно, как террорист выстрелил в мужчину, а несовершеннолетний мальчик пытался убежать.

Клименко уже отреагировал на инцидент.

Министр дал поручение главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.

"Служить и защищать" - не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими профессиональными действиями. Особенно - в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей", - подчеркнул Клименко.

Он отметил, что результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Нацполицией.

Полицейских отстранили

"По поручению Министра внутренних дел Игоря Клименко относительно действий патрульных полицейских на месте стрельбы в Голосеевском районе начато служебное расследование", - сообщил Выговский.

Он отметил, что сотрудники полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей на период проверки.

"Должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и те, что распространены в сети, опрашиваются свидетели", - добавил глава Нацполиции.

По его словам, вся собранная информация будет передана в ГБР.

"Мы заинтересованы в объективном и беспристрастном расследовании. О результатах служебного расследования проинформируем общество в ближайшее время", - подчеркнул Выговский.

Стрельба в Киеве

Напомним, вечером 18 апреля вооруженный мужчина устроил хаотичную стрельбу по прохожим в Голосеевском районе Киева, а перед этим поджег собственную квартиру.

После этого он забежал и забаррикадировался в супермаркете "Велмарт", где находились люди.

Полиция и другие правоохранительные органы оцепили территорию, после чего переговорщики около 40 минут пытались наладить контакт с мужчиной.

После того, как он застрелил одного из заложников, спецназовцы КОРД провели штурм супермаркета. Стрелок открыл огонь по полицейским и во время задержания был ликвидирован.

Правоохранительные органы Украины квалифицировали действия мужчины как теракт. Известно, что в результате его стрельбы погибли 6 человек и более десятка получили ранения.

