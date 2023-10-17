Поліцейські поблизу Авдіївки потрапили під удар російських "Ураганів" (відео)

Українські правоохоронці потрапили під удар касетними боєприпасами в районі Авдіївки (Донецька область). Росіяни вдарили по них з установки "Ураган".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області .

"Дорогою до міста поліцейський екіпаж накрило вогнем з "Ураганів", осколками пошкодило автомобіль. Це не завадило правоохоронцям доставити жителям Авдіївки 1500 буханок хліба", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія жорстоко штурмує Авдіївку, де залишається близько півтори тисячі цивільних. Через щільні обстріли доставка продуктів до міста ускладнена. Тож поліцейські возять мешканцям гуманітарну допомогу, аби вони мали хоч якусь їжу.

Постраждав автомобіль поліції

У поліції повідомили, що під час чергового рейсу група "Білий янгол" опинилася в епіцентрі удару. Касетні боєприпаси розірвалися поруч із машиною.

"Ми потрапили в таку пастку, що вибухи були і спереду, і ззаду, і збоку", - розповідає "білий янгол" Геннадій Юдін.

Правоохоронці не постраждали, їх захистила броньована капсула. Осколки пробили кузов та застрягли в броні.

Поліцейські врятували поранену жінку

Днями авіаударом росіяни зруйнували цілий проліт багатоквартирного будинку. Поліцейські дістали з-під завалів і доправили до лікарні 44-річну жінку.

Її мати, а також сусід похилого віку загинули. Тіла залишаються під руїнами, бо через масовані обстріли проводити рятувальні роботи неможливо.

Наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, з початку минулого тижня російська армія розпочала наступ на Авдіївку в Донецькій області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. Ситуація у місті залишається напруженою.

За даними Генштабу, в районі Авдіївки минулого тижня війська РФ зробили понад 100 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

За даними Bild, російські війська, намагаючись оточити Авдіївку, пішли у наступ колонами з понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки. Однак вони потрапили під вогонь та були відкинуті. При цьому російська армія втратила понад 60 танків та БТР.