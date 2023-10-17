Полицейские вблизи Авдеевки попали под удар российских "Ураганов" (видео)

Украинские правоохранители попали под удар кассетными боеприпасами в районе Авдеевки (Донецкая область). Россияне ударили по ним из установки "Ураган".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области .

"По дороге в город полицейский экипаж накрыло огнем из "Ураганов", осколками повредило автомобиль. Это не помешало правоохранителям доставить жителям Авдеевки 1500 буханок хлеба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия жестоко штурмует Авдеевку, где остается около полутора тысяч гражданских. Из-за плотных обстрелов доставка продуктов в город затруднена. Поэтому полицейские возят жителям гуманитарную помощь, чтобы они имели хоть какую-то еду.

Пострадал автомобиль полиции

В полиции сообщили, что во время очередного рейса группа "Белый ангел" оказалась в эпицентре удара. Кассетные боеприпасы разорвались рядом с машиной.

"Мы попали в такую ловушку, что взрывы были и спереди, и сзади, и сбоку", - рассказывает "белый ангел" Геннадий Юдин.

Правоохранители не пострадали, их защитила бронированная капсула. Осколки пробили кузов и застряли в броне.

Полицейские спасли раненую женщину

На днях авиаударом россияне разрушили целый пролет многоквартирного дома. Полицейские достали из-под завалов и доставили в больницу 44-летнюю женщину.

Ее мать, а также сосед пожилого возраста погибли. Тела остаются под руинами, потому что из-за массированных обстрелов проводить спасательные работы невозможно.

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, с начала прошлой недели российская армия начала наступление на Авдеевку в Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты. Ситуация в городе остается напряженной.

По данным Генштаба, в районе Авдеевки на прошлой неделе войска РФ предприняли более 100 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

По данным Bild, российские войска, пытаясь окружить Авдеевку, пошли в наступление колоннами из более чем 100 единиц техники: танки, БТР, БМП, грузовики. Однако они попали под огонь и были отброшены. При этом русская армия потеряла более 60 танков и БТР.