Біля Авдіївки ворог здійснив за тиждень понад 100 невдалих спроб витіснити ЗСУ, - Генштаб

Російські війська минулого тижня здійснили у районі Авдіївки понад сто невдалих спроб витіснити Сили оборони України зі своїх позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на спікера Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Ситуація під Авдіївкою

Як уточнив офіцер, у районі Авдіївки минулого тижня війська РФ здійснили понад 100 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в районах східніше Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Северного, Невельського, Нетайлово та Первомайського Донецької області.

"Підрозділи Збройних сил України дали відсіч всім атакам ворога на цьому напрямку, знищивши сотні російських загарбників, десятки танків та бронемашин", - зазначив він.

Так, українські військові впевнено виснажують наступальний потенціал російських загарбників, розповів Ковальов.

Наступ ЗСУ

Водночас українські війська продовжують вести наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомив представник Генштабу.

На Бахмутському напрямку продовжуються наступальні дії ЗСУ на південь від Бахмута.

"Мають успіхи східніше Кліщіївки, східніше Андріївки та північніше Курдюмівки. Окупанти протягом тижня здійснили понад 20 невдалих спроб відновити втрачене положення у цих районах", - зазначив Ковальов.

Крім того, додав офіцер, через катастрофічні втрати в живій силі російські окупанти перекидають на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, крок за кроком витісняючи ворога в районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів", - розповів речник Генштабу.

Наступ РФ на Авдєєву

Нагадаємо, з початку минулого тижня російські окупанти активізували наступ на Авдіївку на Донеччині. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. Ситуація у місті залишається напруженою.

Тим часом, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроба росіян наступати на місто може перетворитися на "биття у бетонну стіну".

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, у ніч на 14 жовтня в Авдіївці вперше після загострення не було ракетних ударів, проте запеклі бої продовжуються.