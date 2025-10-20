UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Поліцейські побили чоловіка біля ТЦК в Києві (відео)

Фото: чоловік отримав численні тілесні ушкодження в результаті бійки (Facebook.com dbr.gov.ua)
Автор: Маловічко Юлія

В Києві правоохоронці побили чоловіка біля поблизу будівлі Голосіївського РТЦК, в результаті чого останній отримав множинні забої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Інцидент стався 17 жовтня. Неподалік будівлі ТЦК копи побили чоловіка - йому було завдано численних ударів по голові та тілу.

З повідомлення ДБР випливає, що перед цим потерпілий був затриманий поліцейськими. Бити його почали після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик.

Чоловіка відправлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення рівня шкоди від побоїв.

 Фото: копам інкримінують перевищення службових повноважень (пресслужба ДБР)

Двом правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищенні влади  чи службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Відео: кадри бійки чоловіка з копами (пресслужба ДБР)

Інші інциденти з ТЦК

Нагадаємо, у Києві біля метро "Мінська" стався інцидент із ТЦК. Кілька цивільних допомагали затриманому втекти після того, які військові ТЦК з'ясували, що він знаходиться в розшуку.

Ще повідомлялось, що у Харкові працівника ТЦК засудили за напад на вчителя. Йому дали три роки ув'язнення та стягнули 150 тисяч гривень компенсації потерпілому за моральну шкоду.

РБК-Україна писало також, що у Дніпрі військовий ТЦК попався на корупції - за гроші він знімав родичів і знайомих з військового обліку, допомігши уникнути призову 17 особам. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївТЦКПоліція Києва