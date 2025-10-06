ua en ru
"Били й затягували в авто": у Києві біля метро "Мінська" стався інцидент із ТЦК

Понеділок 06 жовтня 2025 19:02
UA EN RU
"Били й затягували в авто": у Києві біля метро "Мінська" стався інцидент із ТЦК Фото: Київський міський ТЦК та СП (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Тетяна Веремєєва

У понеділок, 6 жовтня, у соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як біля станції метро "Мінська" у Києві кілька чоловіків у військовій формі затримують хлопця. Очевидці писали, що його нібито били та затягували в авто.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення у соцмережах та заяву Київського міського ТЦК та СП.

У ТЦК підтвердили, що інцидент стався під час проведення заходів оповіщення. Група військових спільно з поліцією зупинила чоловіка призовного віку для перевірки документів. З’ясувалося, що він перебуває у розшуку за порушення адміністративного законодавства (стаття 210-1 КУпАП).

Під час перевірки кілька цивільних почали перешкоджати роботі військових і намагалися допомогти чоловіку втекти. Згодом він поскаржився на погіршення самопочуття - на місце викликали "швидку", яка доставила його до лікарні.

У ТЦК закликали українців своєчасно оновлювати військово-облікові дані та мати при собі документи для перевірки. Також нагадали, що за перешкоджання законній діяльності ЗСУ передбачена кримінальна відповідальність.

Раніше РБК-Україна писало, що ВАКС конфіскував автомобілі Toyota Camry Hybrid і Lexus NX200, оформлені на родичів колишнього керівника районного ТЦК у Харкові, визнавши їх необґрунтованими активами.

Також ми розповідали, що у Дніпрі військовий ТЦК незаконно знімав родичів і знайомих з військового обліку через "Оберіг", допомігши уникнути призову 17 особам. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

