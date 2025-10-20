RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Полицейские избили мужчину возле ТЦК в Киеве (видео)

Фото: мужчина получил многочисленные телесные повреждения в результате драки (Facebook.com dbr.gov.ua)
Автор: Маловичко Юлия

В Киеве правоохранители избили мужчину возле здания Голосеевского РТЦК, в результате чего последний получил множественные ушибы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Инцидент произошел 17 октября. Недалеко от здания ТЦК копы избили мужчину - ему были нанесены многочисленные удары по голове и телу.

Из сообщения ГБР следует, что перед этим пострадавший был задержан полицейскими. Бить его начали после того, как он распылил в салоне автомобиля перцовый баллончик.

Мужчина отправлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления уровня вреда от побоев.

Фото: копам инкриминируют превышение служебных полномочий (пресс-служба ГБР)

Двум правоохранителям сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Видео: кадры драки мужчины с копами (пресс-служба ГБР)

 

Другие инциденты с ТЦК

Напомним, в Киеве возле метро "Минская" произошел инцидент с ТЦК. Несколько гражданских помогали задержанному сбежать после того, как военные ТЦК выяснили, что он находится в розыске.

Еще сообщалось, что в Харькове работника ТЦК осудили за нападение на учителя. Ему дали три года заключения и взыскали 150 тысяч гривен компенсации потерпевшему за моральный ущерб.

РБК-Украина писало также, что в Днепре военный ТЦК попался на коррупции - за деньги он снимал родственников и знакомых с воинского учета, помог избежать призыва 17 лицам. Ему грозит до 8 лет заключения.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевТЦКПолиция Киева