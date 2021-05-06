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Политолог оценил возможность увольнения Кличко

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Политолог Владимир Фесенко считает, что сейчас пытаться снять Виталия Кличко с поста главы КГГА нет смысла. Это можно было сделать сразу после местных выборов, но и тогда такие действия могли бы вызвать политический диссонанс.

Об этом Фесенко рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко".

По его словам, то, что будет происходить в 2021 году, никоим образом не повлияет на ход избирательной кампании в 2024 году. Поэтому с точки зрения логики будущих президентских выборов в этом нет никакого смысла, сказал Фесенко.

"А как сейчас подать это в случае назначения на эту должность другого человека? Так или иначе, это приведет к конфликту с городским главой. Я не думаю, что сейчас есть смысл заводить такие конфликты Офису президента - не стоит сейчас начинать воевать со всеми, это было бы большой ошибкой", - считает политолог.

Напомним, у Виталия Кличко рассказали, готовится ли он идти в президенты.

Отметим, Конституционный суд Украины продолжает рассмотрение конституционности увольнения с должности главы КГГА лица, избранного на должность киевского городского главы.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предложил мэру Киева Виталию Кличко вместе обратиться к президенту по поводу назначения нового председателя КГГА.

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