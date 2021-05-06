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Політолог оцінив можливість звільнення Кличка

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Політолог Володимир Фесенко вважає, що зараз намагатися зняти Віталія Кличка з посади голови КМДА немає сенсу. Це можна було зробити відразу після місцевих виборів, але і тоді такі дії могли б викликати політичний дисонанс.

Про це Фесенко розповів у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка".

За його словами, те, що відбуватиметься в 2021 році, жодним чином не вплине на хід виборчої кампанії в 2024 році. Тому з точки зору логіки майбутніх президентських виборів в цьому немає ніякого сенсу, сказав Фесенко.

"А як зараз подати це в разі призначення на цю посаду іншої людини? Так чи інакше, це призведе до конфлікту з міським головою. Я не думаю, що зараз є сенс заводити такі конфлікти Офісу президента - не варто зараз починати воювати з усіма, це було б великою помилкою", - вважає політолог.

Нагадаємо, у Віталія Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти.

Зазначимо, Конституційний суд України продовжує розгляд конституційності звільнення з посади голови КМДА особи, обраної на посаду київського міського голови.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував меру Києва Віталію Кличку разом звернутися до президента з приводу призначення нового голови КМДА.

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