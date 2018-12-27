Политики Ирака назвали визит Трампа "вопиющим нарушением" суверенитета

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

В администрации премьера Ирака отметили, что заблаговременно были проинформированы о визите Трампа

Иракские политики и лидеры шиитских военизированных формирований заявили, что неожиданный визит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа является нарушением суверенитета государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лидер парламентского блока Исла Сабах аль-Саади призвал собрать экстренную сессию парламента, чтобы "обсудить это вопиющее нарушение суверенитета Ирака и остановить эти агрессивные действия Трампа, который должен знать свои рамки: оккупация Ирака США закончена".

Кроме того, визит американского лидера осудил и блок "Бина" во главе с одним из лидеров шиитского ополчения Ирака Хади аль-Амери.

"Визит Трампа является вопиющим и явным нарушением дипломатических норм и свидетельствует о его пренебрежении и по отношению к иракскому правительству", - отметил политик.

Вместе с тем в администрации главы правительства Ирака Аделя Абделя Махди подчеркнули, что власти США заблаговременно проинформировали руководство Ирака о визите Трампа, но встреча политиков не состоялась из-за "разногласий по поводу проведения встречи".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп совершил визит в Ирак с необъявленным визитом. Газета The New York Times отмечала, что на территории Ирака Трамп находился в среду.

Как писало РБК-Украина ранее, глава США отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более две тысячи американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Добавим, в свою очередь Ирак может развернуть свои войска в Сирии в связи с решением Штатов о выводе американских подразделений с территории этой страны. По словам премьера страны, правительство Ирака "рассматривает все варианты" защиты государства от угроз, исходящих от соседних стран.