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Політики Іраку назвали візит Трампа "кричущим порушенням" суверенітету

Новини » Політика    27.12.2018 - 10:57
Політики Іраку назвали візит Трампа "кричущим порушенням" суверенітету
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

В адміністрації прем'єра Іраку відзначили, що завчасно були проінформовані про візит Трампа

Іракські політики і лідери шиїтських воєнізованих формувань заявили, що несподіваний візит президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є порушенням суверенітету держави. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Лідер парламентського блоку Ісла Сабах аль-Сааді закликав зібрати екстрену сесію парламенту, щоб "обговорити це кричуще порушення суверенітету Іраку і зупинити ці агресивні дії Трампа, який повинен знати свої рамки: окупацію Іраку США закінчено".

Крім того, візит американського лідера засудив і блок "Біна" на чолі з одним з лідерів шиїтського ополчення Іраку Хаді аль-Амері.

"Візит Трампа є кричущим і явним порушенням дипломатичних норм і свідчить про його зневагу і ворожість до іракського уряду", - зазначив політик.

Разом з тим в адміністрації глави уряду Іраку Аделя Абделя Махді підкреслили, що влада США завчасно поінформувала керівництво Іраку про візит Трампа, але зустріч політиків не відбулася через "розбіжності з приводу проведення зустрічі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп здійснив візит до Іраку з неоголошеним візитом. Газета The New York Times зазначала, що на території Іраку Трамп знаходився у середу.

Як писало РБК-Україна раніше, глава США віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад дві тисячі американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Додамо, що у свою чергу Ірак може розгорнути свої війська в Сирії у зв'язку з рішенням Штатів про виведення американських підрозділів з території цієї країни. За словами прем'єра країни, уряд Іраку "розглядає всі варіанти" захисту держави від загроз, що виходять від сусідніх держав.

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