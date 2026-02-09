Politico дізналося про плани України попросити додаткові Patriot і NASAMS

У середу, 11 лютого, у Брюсселі пройде зустріч очільників оборонних відомств ЄС. Міністр оборони України Михайло Федоров, ймовірно, запросить додаткові системи ППО, зокрема Patriot та NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"На порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому зберуться міністри оборони країн ЄС, лише один пункт: підтримка України", - пише Politico.

Міністр оборони України Михайло Федоров, призначений минулого місяця після роботи міністром цифрової трансформації, має бути присутнім на зустрічі та проінформувати керівників оборонних відомств блоку про "найнагальніші" потреби своєї країни напередодні чотирирічної річниці повномасштабного вторгнення Росії.

"Федоров, імовірно, попросить додаткові зенітно-ракетні комплекси, включаючи Patriot та NASAMS, які давно перебувають у списку пріоритетів Києва", - повідомляє видання.

Також на зустрічі обговорюватимуть співпрацю у сфері оборонних інновацій, зокрема безпілотники та нові військові технології.