Politico узнало о планах Украины попросить дополнительные Patriot и NASAMS
В среду, 11 февраля, в Брюсселе пройдет встреча руководителей оборонных ведомств ЕС. Министр обороны Украины Михаил Федоров, вероятно, запросит дополнительные системы ПВО, в частности Patriot и NASAMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором соберутся министры обороны стран ЕС, только один пункт: поддержка Украины", - пишет Politico.
Министр обороны Украины Михаил Федоров, назначенный в прошлом месяце после работы министром цифровой трансформации, должен присутствовать на встрече и проинформировать руководителей оборонных ведомств блока о "насущных" потребностях своей страны накануне четырехлетней годовщины полномасштабного вторжения России.
"Федоров, вероятно, попросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, которые давно находятся в списке приоритетов Киева", - сообщает издание.
Также на встрече будут обсуждать сотрудничество в сфере оборонных инноваций, в частности беспилотники и новые военные технологии.
Атаки РФ на Украину
В течение зимы Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударами оказываются ТЭЦ и ТЭС, обеспечивающие отопление украинских городов, а также энергетические узлы и линии электропередач.
Основной целью Кремля остается попытка заморозить страну и вынудить руководство к капитуляции.
Для атак оккупанты используют широкий спектр ракетного вооружения. Среди обломков фиксируют как новейшие "экспериментальные" образцы, так и ракеты, изготовленные буквально в начале 2026 года.
По словам начальника Управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия все чаще применяет баллистические ракеты. Из-за ограниченного радиуса действия систем Patriot защитить одновременно все города практически невозможно.
Также западные СМИ писали, что из-за критического дефицита ракет-перехватчиков Pac-3 для систем Patriot украинские пусковые установки в прошлом месяце оставались пустыми, не имея возможности отражать баллистические удары по энергообъектам.