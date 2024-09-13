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Politico дізналося, коли США та Британія можуть зняти обмеження щодо ударів України по РФ

Нью-Йорк, П'ятниця 13 вересня 2024 09:54
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Politico дізналося, коли США та Британія можуть зняти обмеження щодо ударів України по РФ Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США та Британія можуть зняти обмеження з України для ударів по Росії далекобійною зброєю цього місяця. Угоду можуть погодити на Генеральній асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Днями прем'єр-міністр Британії Кір Стармер відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Джо Байденом. Лідери обговорили можливе зняття обмежень з України щодо використання далекобійної зброї. Йдеться про дозвіл бити далекобійними західними ракетами, наданими Україні, по військових цілях на території Росії.

Четверо британських чиновників у коментарі Politico заявили, що не очікують жодного офіційного оголошення цими вихідними. Один з них припустив, що угода США та Британії може бути підтверджена на Генеральній асамблеї ООН пізніше цього місяця. Тоді світові лідери, включаючи Байдена та Стармера, зберуться у Нью-Йорку.

Західні чиновники також вважають, що це рішення саме по собі не змінить хід війни. Проте Захід все більше відкритий до прохань України, щоб допомогти зупинити російський наступ на східному фронті протягом останніх місяців.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що партнери обмежують використання Україною наданої зброї. Йдеться про далекобійні ракети, які Україна хоче використовувати для ударів по Росії.

Україна закликає США та Велику Британію зняти обмеження, наголошуючи, що ці атаки у межах самозахисту. Днями Київ відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Британії Девід Ламмі. Вони з президентом Володимир Зеленським обговорили зняття обмежень.

Зеленський після зустрічі заявив, що очікує на рішення партнерів і закликав не затягувати, оскільки Росія переміщує військові об'єкти углиб країни.

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