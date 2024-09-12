Зеленський пояснив, до чого призводять затягування партнерів щодо далекобійної зброї

"Я так вважаю. Якщо можна застосовувати відповідну зброю - ви бачите її результат у ворожих цілях на території тимчасово окупованих або на території Російської Федерації. Я на сьогодні не бачу результатів дій відповідної зброї", - сказав глава держави.

Він зазначив, що зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Британії Девідом Ламмі була дуже серйозною. За його словами, Україна була щодо далекобійності підготовленою, переконливою і детальною.

"І це важливо, що наші партнери всі ці деталі знали від мене особисто, сприймали. Тут треба бути відвертими. Затягування процесу щодо використання нами відповідної зброї, яка є досі з великим дефіцитом у нас, до речі. Використання її і можливості використати її по військових цілях на території РФ, так ось затягування цього процесу призводять до того, що РФ займається переміщення цих військових цілей глибше на територію РФ", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що зняття обмежень партнерами повинно бути стратегією перемоги України, а не політичною стратегією чи рішення для відвернення уваги.

"Знімати обмеження, значить - знімати обмеження. А якщо пропонується чи буде запропоновано, подивимося, зняття обмеження на відповідну дальність, до якої ворог вже застосував свої військові цілі, як я сказав, то це тоді виключно політичне рішення, щоби зняти той тиск від партнерів інших країн і від України, і від журналістів на країни, які мають це рішення прийняти. Тому обмеження знімаються, а значить відповідно у нас є відповідний ресурс. Якщо можна застосовувати зброю, можна застосовувати, як нам потрібно, щоб збивати військові цілі. Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет - це не зняття обмежень", - пояснив Зеленський.

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