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Politico узнало, когда США и Британия могут снять ограничения по ударам Украины по РФ

Нью-Йорк, Пятница 13 сентября 2024 09:54
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Politico узнало, когда США и Британия могут снять ограничения по ударам Украины по РФ Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США и Британия могут снять ограничения с Украины для ударов по России дальнобойным оружием в этом месяце. Соглашение может быть согласовано на Генеральной ассамблее ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

На днях премьер-министр Британии Кир Стармер посетил Белый дом, где встретился с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудили возможное снятие ограничений с Украины по использованию дальнобойного оружия. Речь идет о разрешении бить дальнобойными западными ракетами, предоставленными Украине, по военным целям на территории России.

Четверо британских чиновников в комментарии Politico заявили, что не ожидают ни одного официального объявления в эти выходные. Один из них предположил, что соглашение США и Британии могут быть подтверждено на Генеральной ассамблее ООН позже этого месяца. Тогда мировые лидеры, включая Байдена и Стармера, соберутся в Нью-Йорке.

Западные чиновники также считают, что это решение само по себе не изменит ход войны. Тем не менее Запад все больше открыт к просьбам Украины, чтобы помочь остановить российское наступление на восточном фронте в течение последних месяцев.

Что этому предшествовало

Напомним, что партнеры ограничивают использование Украиной предоставленного оружия. Речь идет о дальнобойных ракетах, которые Украина хочет использовать для ударов по России.

Украина призывает США и Великобританию снять ограничения, отмечая, что эти атаки в рамках самозащиты. На днях Киев посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Ламми. Они с президентом Владимиром Зеленским обсудили снятие ограничений.

Зеленский после встречи заявил, что ожидает решения партнеров и призвал не затягивать, поскольку Россия перемещает военные объекты вглубь страны.

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