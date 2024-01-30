Politico дізналось, як Байден може відповісти на атаку по військовій базі США в Йорданії

Політика Байдена на Близькому Сході стає все більш складною

Деякі демократи стурбовані тим, що президентство Байдена ризикує опинитися під впливом зовнішніх подій. Водночас лідери республіканців у Конгресі та їхні союзники наполягають на швидкій реакції з боку США на нещодавню атаку в Йорданії. Тим часом Дональд Трамп поклав провину за події особисто на Байдена, а консерватори радять бути обережними.

Як пише видання, Байден наказав своїм радникам

Цього понеділка, 29 січня, Білий дім повторив обіцянку президента "відреагувати" на напади американських військових, втім, попередив, що США не діятимуть поспішно.

Якої помсти очікувати

Серед варіантів, які сьогодні розглядає Пентагон:





"Його варіанти варіюються від поганого до гіршого. Відмова від відповіді є недобросовісною, але є ризики спровокувати справжню регіональну війну. Вони знають, що Іран не може дозволити собі прямий конфлікт зі Сполученими Штатами, але він може повністю розв’язати "Хезболлу" проти Ізраїлю чи американських активів, і це може розгорнутися", - відзначив колишній представник США на Близькому Сході Аарон Девід Міллер.

Атака на військових США в Йорданії

28 січня, на північному сході Йорданії біля кордону з Сирією безпілотник атакував американську військову базу "Вежа 22". Внаслідок удару загинули троє військових, десятки дістали поранення. Міністр оборони США Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку "в зручному місці, у зручний час".

За даними агентства Bloomberg, удар в Йорданії матиме більш рішучу реакцію, ніж всі інші операції США з моменту початку війни Ізраїлю з ХАМАС у Секторі Газа.