Politico узнало, как Байден может ответить на атаку по военной базе США в Иордании

Политика Байдена на Ближнем Востоке становится все более сложной

Некоторые демократы обеспокоены тем, что президентство Байдена рискует оказаться под влиянием внешних событий. В то же время лидеры республиканцев в Конгрессе и их союзники настаивают на быстрой реакции со стороны США на недавнюю атаку в Иордании. Между тем Дональд Трамп возложил вину за события лично на Байдена, а консерваторы советуют быть осторожными.

Как пишет издание, Байден приказал своим советникам представить ряд вариантов ответа, которые бы помогли сдержать другие атаки, но и не разжигали бы тлеющий регион.

В этот понедельник, 29 января, Белый дом повторил обещание президента "отреагировать" на нападения американских военных, впрочем, предупредил, что США не будут действовать поспешно.

"Мы не стремимся к новой войне. Мы не стремимся к эскалации. Но мы обязательно сделаем то, что требуется", - заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби и добавил, что окончательный ответ будет учитывать, "что эти группы, поддержанные Тегераном, только что унесли жизни американских военных".

Какой мести ожидать

Среди вариантов, которые сегодня рассматривает Пентагон:

нанесение удара по иранскому персоналу в Сирии или Ираке;

удар по иранским военно-морским объектам в Персидском заливе.

Между тем Тегеран заявил, что удар по самому Ирану будет красной линией.

Как утверждают чиновники, если Байден даст "зеленый свет", возмездие начнется уже в течение следующих нескольких дней и "будет наноситься волнами по целому ряду целей".

Риск региональной войны

"Его варианты варьируются от плохого до худшего. Отказ от ответа является недобросовестным, но есть риски спровоцировать настоящую региональную войну. Они знают, что Иран не может позволить себе прямой конфликт с Соединенными Штатами, но он может полностью развязать "Хезболлу" против Израиля или американских активов, и это может развернуться", - отметил бывший представитель США на Ближнем Востоке Аарон Дэвид Миллер.

Атака на военных США в Иордании

28 января, на северо-востоке Иордании у границы с Сирией беспилотник атаковал американскую военную базу "Башня 22". В результате удара погибли трое военных, десятки получили ранения. Министр обороны США Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку "в удобном месте, в удобное время".

По данным агентства Bloomberg, удар в Иордании будет иметь более решительную реакцию, чем все остальные операции США с момента начала войны Израиля с ХАМАСом в Секторе Газа.