Politico дізналася, як Китай фінансує атаки хуситів на судна на Червоне море

Незаконні закупівлі Китаєм іранської нафти побічно фінансують нещодавню низку нападів єменських повстанців хуситів у Червоному морі та чинять охолоджувальний вплив на судноплавство. Близько 15% світової торгівлі проходить коридором, який веде від Аденської затоки через Червоне море і Суецький канал, пов'язуючи Азію і Європу.

Китай купує близько 90% іранської нафти, включно із сировиною, яку продають "Сили Кудс", воєнізований підрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), що відповідає за закордонні військові операції Тегерана. "Сили Кудс" навчають і фінансують іранських терористів по всьому Близькому Сходу, наприклад, "Хезболлу" в Лівані та єменських повстанців хуситів.

"Хусити атакують міжнародні маршрути, і першою країною, яка від цього постраждає, буде сам Китай. Я не впевнений, що вони усвідомлюють, що відрізають гілку, на якій сидять", - сказав один із західних чиновників.

Хоча хусити, як повідомляється, пообіцяли не нападати на китайські кораблі, на початку цього тижня повстанці випустили кілька ракет по судна Huang Pu, що належить Китаю. Судно, зареєстроване в Панамі, отримало лише незначні пошкодження. Неясно, чи знали хутісти про походження корабля.

Проте цей напад підкреслює, що незаконні закупівлі нафти Китаєм почали давати зворотний ефект.