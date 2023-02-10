"Політичний театр": у Бундестазі відкинули "мирний план" проросійської партії

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" представила "мирну ініціативу" після закінчення війни в Україні. У Бундестазі назвали нісенітницею пропозиції прихильників Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Депутат від керівниої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ральф Штегнер звинуватив правопопулістів у підтримці путінського режиму, згадавши їх "поїздки до Криму на сумнівні заходи", "відвідини Білорусі, де править маріонетковий режим Путіна" та "виступи у пропагандистських шоу на російський".

За словами соціал-демократа, АдН традиційно "симпатизує диктаторам та автократам", тому не дивно, що ця партія представляє "інтереси Володимира Путіна".

"Не праворадикали повинні розповідати нам про світ. Ви не "Альтернатива для Німеччини". Ви – ганьба для Німеччини!", - заявив депутат.

За його словами, він уже зараз знає, якою буде доля ініціативи АдН: соціал-демократи в бундестазі ніколи не погодяться з тією "нісенітницею", яку запропонували правопопулісти.

Не менш емоційною була й мова депутата від опозиційного блоку ХДС/ХСС Кнута Абрахама. Він розпочав свій виступ з вибачення перед українським народом за ініціативу АдН, "мирний план" якої - це не більш як "політичний театр".

"Дорога Україна! Це була не Німеччина. Це була лише АдН", - запевнив парламентар.

Він нагадав, що мирний план, що дозволяє завершити війну в Україні, вже існує - це "Паризька хартія, ухвалена 1990 року та Будапештський меморандум 1994 року". Ці плани передбачають "повне виведення російських військ з усіх окупованих територій України. І це не вимога - це правова ситуація", - наголосив Абрахам.

На закінчення він знову звернувся до всіх українців і "тих небагатьох сміливців, які чинять опір у Росії".

"Ця "ініціатива" - не Німеччина. Ця "ініціатива" говорить мовою путінської Москви та її берлінських посібників. І саме тому ми відкидаємо цю обурливу пропозицію", - наголосив Абрахам.

Що входить до "мирного плану" АдН

Відповідно до "мирного плану" парламентської фракції АдН, уряд ФРН міг би запропонувати гарантії безпеки для України та Росії на певних умовах. Як "перший крок" пропонується "ув'язати політичну, військову та фінансову підтримку України з готовністю Києва до серйозних мирних переговорів, а також вимагати готовності до переговорів від Росії".

Уряд Німеччини, на думку АдН, має виступити з пропозицією направити до Києва та Москви міжнародну делегацію на чолі з представником Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та домовитися з обома сторонами про "негайне припинення вогню" на термін не менше 90 днів та про відведення військ у 30-кілометровій смузі під наглядом ОБСЄ.

Депутати АдН також пропонують створити підмандатні території ООН у чотирьох областях України: Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській. Крім того, має бути здійснено поступове "виведення російських військ з території України до кордонів 24 лютого 2022 року з одночасним поступовим скороченням військової підтримки України з боку країн-членів ЄС, Великобританії та США", а також "поступове скасування санкцій, спрямованих проти Російської Федерації. ".

Зрештою, німецькі правопопулісти допускають надання Україні привілейованого партнерства з ЄС "за умови, що Україна не стане членом НАТО чи ЄС". Крім того, в країні не має бути розміщена ядерна зброя, ракети чи іноземні війська.

Раніше у Німеччині пообіцяли повернутися до економічного співробітництва з Москвою, якщо війна в Україні закінчиться.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що президент РФ Володимир Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України та ведення війни, мету якої неодноразово розкривав під час їхніх переговорів.

Також Шольц наголошує, що попри це, планує й надалі продовжувати діалог із Путіним.

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