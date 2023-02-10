"Политический театр": в Бундестаге отвергли "мирный план" пророссийской партии

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" представила "мирную инициативу" по окончанию войны в Украине. В Бундестаге назвали чушью предложения сторонников России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Депутат от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер обвинил правопопулистов в поддержке путинского режима, вспомнив их "поездки в Крым на сомнительные мероприятия", "посещения Беларуси, где правит марионеточный режим Путина" и "выступления в пропагандистских шоу на российском телевидении".

По словам социал-демократа, АдГ традиционно "симпатизирует диктаторам и автократам", поэтому неудивительно, что эта партия представляет "интересы Владимира Путина".

"Не праворадикалы должны рассказывать нам о мире. Вы не "Альтернатива для Германии". Вы - позор для Германии!", - заявил депутат.

По его словам, он уже сейчас знает, какой будет судьба инициативы АдГ: социал-демократы в бундестаге никогда не согласятся с той "чушью", которую предложили правопопулисты.

Не менее эмоциональным была и речь депутата от оппозиционного блока ХДС/ХСС Кнута Абрахама. Он начал свое выступление с извинения перед украинским народом за инициативу АдГ, "мирный план" которой - это не более чем "политический театр".

"Дорогая Украина! Это была не Германия. Это была только АдГ", - заверил парламентарий.

Он напомнил, что мирный план, позволяющий завершить войну в Украине, уже существует - это "Парижская хартия, принятая в 1990 году и Будапештский меморандум 1994 года". Эти планы предусматривают "полный вывод российских войск со всех оккупированных территорий Украины. И это не требование - это правовая ситуация", - подчеркнул Абрахам.

В заключение он снова обратился ко всем украинцам и "тем немногим храбрецам, которые оказывают сопротивление в России".

"Эта "инициатива" - не Германия. Эта "инициатива" говорит языком путинской Москвы и ее берлинских пособников. И именно поэтому мы отвергаем это возмутительное предложение", - подчеркнул Абрахам.

Что входит в "мирный план" АдГ

В соответствии с "мирным планом" парламентской фракции АдГ, правительство ФРГ могло бы предложить гарантии безопасности для Украины и России на определенных условиях. В качестве "первого шага" предлагается "увязать политическую, военную и финансовую поддержку Украины с готовностью Киева к серьезным мирным переговорам, а также потребовать готовности к переговорам от России".

Правительство Германии, по мнению АдГ, должно выступить с предложением направить в Киев и Москву международную делегацию во главе с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и договориться с обеими сторонами о "немедленном прекращении огня" на срок не менее 90 дней и об отведении войск в 30-километровой полосе под наблюдением ОБСЕ.

Депутаты АдГ также предлагают создать подмандатные территории ООН в четырех областях Украины: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Кроме того, должен быть осуществлен постепенный "вывод российских войск с территории Украины до границ 24 февраля 2022 года с одновременным постепенным сокращением военной поддержки Украины со стороны стран-членов ЕС, Великобритании и США", а также "постепенная отмена санкций, направленных против Российской Федерации".

Наконец, немецкие правопопулисты допускают предоставление Украине привилегированного партнерства с ЕС "при условии, что Украина не станет членом НАТО или ЕС". Кроме того, в стране не должно быть размещено ядерное оружие, ракеты или иностранные войска.

Ранее в Германии пообещали вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, если война в Украине закончится.

Также канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что президент РФ Владимир Путин не собирается отказываться от захватнических планов относительно Украины и ведения войны, цели которой неоднократно раскрывал во время их переговоров.

Также Шольц подчеркивает, что несмотря на это, планирует и дальше продолжать диалог с Путиным.

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