Шольц припустив повернення до економічного співробітництва з РФ після війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв повернутись до економічної співпраці, якщо війна в Україні закінчиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Шольц заявив у понеділок під час святкування 70-річчя Комітету східноєвропейських економічних відносин, що Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті навіть після закінчення війни. Тому важливо підготуватись до цього часу.

"Однак Росія, яка закінчить війну, і громадяни РФ, які прагнуть іншого майбутнього для себе, також потребують можливості знову почати економічне співробітництво в інший час", - вважає Канцлер.

При цьому він наголосив, що президент Росії Володимир Путін своєю війною не лише руйнує інфраструктуру, міста та села України, а й безліч людських життів.

Путін також руйнує майбутнє Росії, додав Шольц.

Раніше Шольц, що президент РФ Володимир Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України та ведення війни, мету якої неодноразово розкривав під час їхніх переговорів.

Також Шольц наголошує, що попри це, планує й надалі продовжувати діалог із Путіним.

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