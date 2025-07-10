Не політичне рішення: у Трампа пояснили, що було із призупинкою допомоги Україні

США не ухвалювали будь-якого політичного рішення щодо припинення постачань озброєння Україні. Призупинення постачань було пов'язане із переглядом наявних американських військових запасів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо під час пресконференції.
"Це був перегляд. Пентагон постійно вивчає стан арсеналів, особливо після бойових дій, таких як ті, що були з нашою участю на Близькому Сході", - пояснив він.
Рубіо додав, що жодного політичного рішення не передавати зброю Україні ніхто не ухвалював. Був огляд наявних запасів, під час якого постачання деяких боєприпасів було поставлено на паузу.
"По суті, ніхто ніколи не казав, що ми не надсилаємо зброю Україні. Це було схвалено Конгресом, і це продовжується. І це триває донині. Але... є певний період часу, протягом якого деякі постачання уповільнюються", - зазначив держсекретар.
Рубіо визнав, що спочатку не було адекватного повідомлення щодо реального стану речей. Зараз цю помилку виправлено.
"Зараз досить зрозуміло, що огляд відбувся, і, як чітко дав зрозуміти Президент, жодних змін у нашій позиції щодо надання того, що у нас є, не відбулося", - резюмував він.
Україна з 2 липня перестала отримувати від США військову допомогу. Спочатку Білий дім підтвердив цю інформацію, але коли розгорнувся сильний скандал, змушений був пояснити, що рішення тимчасове - це зроблено для перевірки запасів зброї на американських складах.
Постачання почали відновлювати після того, як президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський 4 липня провели телефонну розмову. За підсумками розмови Трамп зазначив, що російський диктатор Володимир Путін відповідальний за численні вбивства людей, а також не виключив передачі Україні ще однієї одиниці ЗРК Patriot.
На одній з пресконференцій для американських журналістів Трамп заявив, що не думав над тим, хто відповідальний за припинення постачань Україні. За даними ЗМІ, рішення ухвалив міністр оборони США Піт Гегсет. Причому він начебто не поінформував про це ані Трампа, ані Конгрес.
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