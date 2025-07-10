Не политическое решение: у Трампа объяснили, что было с приостановкой помощи Украине

США не принимали какого-либо политического решения о прекращении поставок вооружения Украине. Приостановление поставок было связано с пересмотром имеющихся американских военных запасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио во время пресс-конференции.
"Это был пересмотр. Пентагон постоянно изучает состояние арсеналов, особенно после боевых действий, таких как те, что были с нашим участием на Ближнем Востоке", - пояснил он.
Рубио добавил, что никакого политического решения не передавать оружие Украине никто не принимал. Был обзор имеющихся запасов, во время которого поставки некоторых боеприпасов были поставлены на паузу.
"По сути, никто никогда не говорил, что мы не посылаем оружие Украине. Это было одобрено Конгрессом, и это продолжается. И это продолжается по сей день. Но... есть определенный период времени, в течение которого некоторые поставки замедляются", - отметил госсекретарь.
Рубио признал, что сначала не было адекватного сообщения о реальном положении вещей. Сейчас эта ошибка исправлена.
"Сейчас достаточно понятно, что обзор состоялся, и, как четко дал понять Президент, никаких изменений в нашей позиции относительно предоставления того, что у нас есть, не произошло", - резюмировал он.
Украина со 2 июля перестала получать от США военную помощь. Сначала Белый дом подтвердил эту информацию, но когда развернулся сильный скандал, вынужден был объяснить, что решение временное - это сделано для проверки запасов оружия на американских складах.
Поставки начали возобновлять после того, как президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 4 июля провели телефонный разговор. По итогам разговора Трамп отметил, что российский диктатор Владимир Путин ответственен за многочисленные убийства людей, а также не исключил передачи Украине еще одной единицы ЗРК Patriot.
На одной из пресс-конференций для американских журналистов Трамп заявил, что не думал над тем, кто ответственен за прекращение поставок Украине. По данным СМИ, решение принял министр обороны США Пит Хэгсет. Причем он якобы не проинформировал об этом ни Трампа, ни Конгресс.
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