Не політичне рішення: у Трампа пояснили, що було із призупинкою допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо під час пресконференції .

"Це був перегляд. Пентагон постійно вивчає стан арсеналів, особливо після бойових дій, таких як ті, що були з нашою участю на Близькому Сході", - пояснив він.

Рубіо додав, що жодного політичного рішення не передавати зброю Україні ніхто не ухвалював. Був огляд наявних запасів, під час якого постачання деяких боєприпасів було поставлено на паузу.

"По суті, ніхто ніколи не казав, що ми не надсилаємо зброю Україні. Це було схвалено Конгресом, і це продовжується. І це триває донині. Але... є певний період часу, протягом якого деякі постачання уповільнюються", - зазначив держсекретар.

Рубіо визнав, що спочатку не було адекватного повідомлення щодо реального стану речей. Зараз цю помилку виправлено.

"Зараз досить зрозуміло, що огляд відбувся, і, як чітко дав зрозуміти Президент, жодних змін у нашій позиції щодо надання того, що у нас є, не відбулося", - резюмував він.