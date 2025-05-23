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Політична ізоляція: Угорщина ризикує втратити право голосу в ЄС

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Валерій Савицький

Угорщині загрожує втрата ключових повноважень у Європейському Союзі за порушення цінностей блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Рада Європейського Союзу з загальних питань (General Affairs Council) планує 27 травня провести засідання, під час якого розглянути можливий запуск процедури щодо Угорщини за статтею 7 Договору про Європейський Союз.

Цією статтею передбачено механізм обмеження прав країни, впритул до позбавлення права голосу, через серйозне порушення засадничих цінностей.

Згідно з проектом порядку денного, міністри країн ЄС проведуть уже восьме слухання щодо ситуації в Угорщині в межах процедури, ініційованої Європейським парламентом ще у вересні 2018 року.

Зазначимо, що стаття 7 Договору про Європейський Союз, передбачає ймовірність призупинення окремих прав держави-члена, якщо виявлено серйозне та системне порушення засадничих принципів, на яких ґрунтується спільнота.

Політика Угорщини щодо України

За понад три роки повномасштабної війни, уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана неодноразово висловлювався проти військової допомоги Україні та її членства в НАТО. Також Будапешт активно виступає проти санкцій проти Росії.

На даний момент, Угорщина активно використовує право вето для блокування переговорів про вступ України до ЄС.

Днями Орбан висунув ультиматум Брюсселю з вимогою заблокувати вступ України до спільноти.

У відповідь, група депутатів Європарламенту надіслали листа до Єврокомісії з пропозицією припинити фінансування Угорщини за порушення цінностей і законів ЄС.

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