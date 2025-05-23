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Политическая изоляция: Венгрия рискует потерять право голоса в ЕС

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Валерий Савицкий

Венгрии грозит потеря ключевых полномочий в Европейском Союзе за нарушение ценностей блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Совет Европейского Союза по общим вопросам (General Affairs Council) планирует 27 мая провести заседание, в ходе которого рассмотреть возможный запуск процедуры в отношении Венгрии по статье 7 Договора о Европейском Союзе.

Этой статьей предусмотрен механизм ограничения прав страны, вплоть до лишения права голоса, из-за серьезного нарушения основополагающих ценностей.

Согласно проекту повестки дня, министры стран ЕС проведут уже восьмое слушание по ситуации в Венгрии в рамках процедуры, инициированной Европейским парламентом еще в сентябре 2018 года.

Отметим, что статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность приостановления отдельных прав государства-члена, если выявлено серьезное и системное нарушение основополагающих принципов содружества.

Политика Венгрии в отношении Украины

За более чем три года полномасштабной войны, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неоднократно высказывалось против военной помощи Украине и ее членства в НАТО. Также Будапешт активно выступает против санкций против России.

В настоящий момент Венгрия активно использует право вето для блокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС.

На днях Орбан выдвинул ультиматум Брюсселю с требованием заблокировать вступление Украины в содружество.

В ответ, группа депутатов Европарламента направили письмо в Еврокомиссию с предложением остановить финансирование Венгрии за нарушение ценностей и законов ЕС.

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