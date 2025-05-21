Угорщина може залишитися без грошей ЄС? Євродепутати закликали натиснути на Орбана

Про це йдеться в листі 28 євродепутатів до Єврокомісії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard .

"Ми закликаємо Єврокомісію посилити тиск на уряд Віктора Орбана, щоб він припинив порушувати цінності та закони ЄС", - зазначили євродепутати в листі для єврокомісара з бюджету Петра Серафіна.

Депутати пояснили свій заклик тим, що влада Угорщини підриває незалежність судової системи та обмежує свободу зібрань. Серед тих, хто підписав лист, - євродепутати від "зелених", соціал-демократів, консерваторів, лібералів і лівих.

Також у листі зазначено, що з 2022 року Угорщина не домоглася жодного реального прогресу. При цьому Будапешт відкрито визнає, що Орбан використовує право вето в питаннях допомоги Україні, щоб отримати заморожену допомогу від ЄС.