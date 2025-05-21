Угорщина може залишитися без грошей ЄС? Євродепутати закликали натиснути на Орбана
Група депутатів Європарламенту закликала Єврокомісію припинити надання всіх коштів Угорщині. Уряд Віктора Орбана порушує цінності і закони блоку.
Про це йдеться в листі 28 євродепутатів до Єврокомісії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.
"Ми закликаємо Єврокомісію посилити тиск на уряд Віктора Орбана, щоб він припинив порушувати цінності та закони ЄС", - зазначили євродепутати в листі для єврокомісара з бюджету Петра Серафіна.
Депутати пояснили свій заклик тим, що влада Угорщини підриває незалежність судової системи та обмежує свободу зібрань. Серед тих, хто підписав лист, - євродепутати від "зелених", соціал-демократів, консерваторів, лібералів і лівих.
Також у листі зазначено, що з 2022 року Угорщина не домоглася жодного реального прогресу. При цьому Будапешт відкрито визнає, що Орбан використовує право вето в питаннях допомоги Україні, щоб отримати заморожену допомогу від ЄС.
ЄС заморозив частину коштів для Угорщини
Нагадаємо, ще 2022 року Євросоюз заблокував частину коштів, які призначалися для Угорщини через відсутність контролю та прозорості.
Для того, щоб розблокувати кошти, Будапешт провів реформи, зокрема, створив Управління з інтеграції. Таким чином, блокаду частини фінансування було знято, але близько 19 мільярдів євро залишилися замороженими.
На початку цього року Угорщина остаточно втратила мільярд євро, які могла отримати від ЄС.
До слова, зараз Угорщина продовжує використовувати своє право вето для блокування початку переговорів щодо вступу України до ЄС.
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