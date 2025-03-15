Орбан висунув ультиматум Брюсселю: вимагає відмовитися від вступу України в ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув ультиматум Європейського Союзу. Серед його вимог - відмова приймати Україну в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Орбана в Facebook.
Прем'єр Угорщини опублікував допис в Facebook з підписом "Чого угорський народ хоче від Брюсселя". У ньому він виклав 12 вимог. Серед них:
- ми хочемо Європу націй (це перегукується з заявою Ілона Маска, який раніше радив німцям "згадати, що вони насамперед німці, а вже потім європейці);
- ми хочемо рівності перед законом для всіх держав-членів;
- поверніть країнам-членам незаконно відібрані повноваження;
- національного суверенітету, сильного права вето для національних урядів;
- виключити агентів Сороса з Єврокомісії, а корумпованих лобістів - з Європарламенту;
- "не заривати майбутнє наших онуків" і скасувати борг ЄС;
- не заважати нашій Національній гвардії захищати наші кордони. Не приймати мігрантів, забрати від нас нелегалів;
- "корумповані" долари та євро не повинні потрапляти до країн-членів ЄС;
- заборонити "неприродне" перевиховання наших дітей;
- ми хочемо захистити християнську спадщину Європи;
- ми вимагаємо миру в Європі;
- Союз, але без України.
Ставлення Орбана до України
Варто зазначити, що Віктор Орбан у 2022 році уп’яте обраний на посаду прем’єр-міністра Угорщини. Його політика щодо України різко відрізняється від інших країн ЄС.
Орбан - найголовніший противник допомоги Україні. Угорщина не передавала Україні військової допомоги. Глава угорського уряду виступає проти вступу України в ЄС та НАТО. Також Угорщина постійно блокує запровадження санкцій проти Росії.
Як зазначала голова європейської дипломатії Кая Каллас, ЄС шукає механізм, щоб протидіяти блокуванню рішень Угорщиною. Йдеться про можливе створення коаліцій.
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