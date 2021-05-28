"Политический проект": Зеленский обсудил "Северный поток-2" с премьером Словакии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Стороны обсуждали, в частности, строительство "Северного потока-2".
Так, политики констатировали стратегическую роль сотрудничества между Украиной и Словакией в обеспечении энергетической безопасности Европы.
"Они согласились, что "Северный поток-2" является политическим проектом, который подрывает энергетическую солидарность между странами Европы", - сообщают в ОП.
Хегер также заверил в поддержке Словакией евроинтеграционных стремлений Украины.
Глава словацкого правительства сообщил, что президент его страны Зузана Чапутова подтвердила свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования Дня Независимости Украины в августе.
"Наша позиция по аннексии Крыма очень принципиальна - это нарушение международного законодательства со стороны России", - отметил Хегер.
Напомним, 20 мая Госдеп США объявил о прекращении санкций против Nord Stream 2 AG. Однако следующего дня США наложили санкции на 13 российских судов, участвующих в реализации проекта, и ряд российских организаций.
Как писало РБК-Украина, президент США Джо Байден считает санкции против "Северного потока-2" непродуктивными.
Впоследствии в Польше заявили, что разочарованы решениями США по "Северному потоку-2", в результате которых могут обнулить санкции.