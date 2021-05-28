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"Політичний проект": Зеленський обговорив "Північний потік-2" з прем'єром Словаччини

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером. Сторони обговорювали, зокрема, будівництво "Північного потоку-2".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, політики констатували стратегічну роль співробітництва між Україною та Словаччиною у забезпеченні енергетичної безпеки Європи.

"Вони погодилися, що "Північний потік-2" є політичним проектом, який підриває енергетичну солідарність між країнами Європи", - повідомляють в ОП.

Хегер також запевнив у підтримці Словаччиною євроінтеграційних прагнень України.

Глава словацького уряду повідомив, що президент його країни Зузана Чапутова підтвердила свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться під час відзначення Дня Незалежності України в серпні.

"Наша позиція щодо анексії Криму дуже принципова - це порушення міжнародного законодавства з боку Росії", - зазначив Хегер.

Нагадаємо, 20 травня Держдеп США оголосив про припинення санкцій проти Nord Stream 2 AG. Однак наступного дня США наклали санкції на 13 російських суден, що беруть участь в реалізації проекту, та низку російських організацій.

Як писало РБК-Україна, президент США Джо Байден вважає санкції проти "Північного потоку-2" непродуктивними.

Згодом у Польщі заявили, що розчаровані рішеннями США щодо "Північного потоку-2", в результаті яких можуть обнулити санкції.

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