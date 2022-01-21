Не для политических митингов: во Франции утвердили новые COVID-пропуска

Конституционный совет Франции 21 января утвердил введение в стране вакцинного пропуска при посещении общественных для лиц старше 16 лет. При этом для политических митингов сделано исключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Совет поддержал требование правительства страны о том, чтобы любой человек старше 16 лет был обязан предъявлять пропуск вакцинации при посещении баров, ресторанов, кинотеатров и других общественных мест. Кроме того, сотрудникам этих заведений предоставлено право проверять COVID-документ вместе с удостоверением личности.

При этом Совет отменил требование о предъявлении пропусков о вакцинации для посещения политических митингов. Там заявили, что такое решение посягает на свободу людей, и их возможность делиться взглядами и мнениями.