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Не для політичних мітингів: у Франції затвердили нові COVID-перепустки

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Париж, П'ятниця 21 січня 2022 19:08
Не для політичних мітингів: у Франції затвердили нові COVID-перепустки Фото: у Франції затвердили covid-перепустки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Конституційна рада Франції 21 січня затвердила введення в країні вакцинного пропуску при відвідуванні громадських для осіб старше 16 років. При цьому для політичних мітингів зроблено виняток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рада підтримала вимогу уряду країни про те, щоб будь-яка людина старше 16 років був зобов'язаний пред'являти пропуск вакцинації при відвідуванні барів, ресторанів, кінотеатрів та інших громадських місць. Крім того, співробітникам цих закладів надано право перевіряти COVID-документ разом з посвідченням особи.

При цьому Рада скасувала вимогу про пред'явлення перепусток про вакцинацію для відвідування політичних мітингів. Там заявили, що таке рішення зазіхає на свободу людей, і їх можливість ділитися поглядами і думками.

Нагадаємо, 16 січня Національні збори (нижня палата парламенту) Франції схвалили в остаточному читанні законопроєкт про введення в країні вакцинних перепусток.

Докладно про французький вакцинний пропуск і чим він відрізняється від санітарного пропуску - у матеріалі РБК-Україна.

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