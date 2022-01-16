Парламент Франции утвердил законопроект о вакцинном пропуске

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Законопроект о вакцинных пропусках поддержали 215 депутатов нижней палаты. Против документа проголосовали 58 парламентариев, 7 - воздержались.

Отмечается, что после утверждения законопроекта обеими палатами парламента его могут передать в Конституционный совет Франции. При этом правительство страны рассчитывает, что документ вступит в силу примерно с 20 января.

Напомним, законопроект о вакцинных пропусках предусматривает усиление действующих карантинных мер против коронавируса. В частности, документ становится обязательным для посещения музеев, театров, ресторанов и других общественных мест.