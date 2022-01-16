Парламент Франции утвердил законопроект о вакцинном пропуске
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в окончательном чтении законопроект, которым в стране вводится вакцинный пропуск. Днем ранее документ поддержал Сенат (верхняя палата).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Законопроект о вакцинных пропусках поддержали 215 депутатов нижней палаты. Против документа проголосовали 58 парламентариев, 7 - воздержались.
Отмечается, что после утверждения законопроекта обеими палатами парламента его могут передать в Конституционный совет Франции. При этом правительство страны рассчитывает, что документ вступит в силу примерно с 20 января.
Напомним, законопроект о вакцинных пропусках предусматривает усиление действующих карантинных мер против коронавируса. В частности, документ становится обязательным для посещения музеев, театров, ресторанов и других общественных мест.
Подробнее о французском вакцинном пропуске и чем он отличается от санитарного пропуска - в материале РБК-Украина.