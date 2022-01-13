Во Франции вводят вакцинный пропуск: что это значит

Во Франции вводят вакцинный пропуск для посещения музеев, театров, ресторанов и других общественных мест. Французский Сенат одобрил в первом чтении законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Законопроект направлен на усиление существующих мер с целью преодоления кризиса в области здравоохранения, в частности путем замены санитарного пропуска вакцинным и активизации борьбы с поддельными пропусками, отмечается в пресс-релизе Сената.

После голосования в Сенате следующим этапом, как отмечают французские парламентарии, станет рассмотрение законопроекта в ходе заседания специального объединенного комитета, состоящего из семи депутатов Нацсобрания и семи сенаторов. Если комитет даст положительную оценку, то законопроект далее будет вынесен на окончательное голосование двух палат парламента. Если же комитет отклонит документ, то в парламенте будут проведены новые дебаты.

Для вступления закона в силу документ должен быть подписан президентом Франции.

Вакцинный пропуск

Вакцинный пропуск, согласно законопроекту, будет обязателен для доступа в музеи, театры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска, он будет выдаваться только на основании полной вакцинации (две основные инъекции разрешенных в ЕС препаратов и бустерная прививка).

При этом перенесенное заболевание COVID-19 учитываться не будет, как и наличие отрицательных результатов теста на коронавирус.