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Во Франции вводят вакцинный пропуск: что это значит

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Париж, Четверг 13 января 2022 10:01
Во Франции вводят вакцинный пропуск: что это значит Фото: во Франции вводят вакцинный пропуск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Франции вводят вакцинный пропуск для посещения музеев, театров, ресторанов и других общественных мест. Французский Сенат одобрил в первом чтении законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на The Guardian.

Законопроект направлен на усиление существующих мер с целью преодоления кризиса в области здравоохранения, в частности путем замены санитарного пропуска вакцинным и активизации борьбы с поддельными пропусками, отмечается в пресс-релизе Сената.

После голосования в Сенате следующим этапом, как отмечают французские парламентарии, станет рассмотрение законопроекта в ходе заседания специального объединенного комитета, состоящего из семи депутатов Нацсобрания и семи сенаторов. Если комитет даст положительную оценку, то законопроект далее будет вынесен на окончательное голосование двух палат парламента. Если же комитет отклонит документ, то в парламенте будут проведены новые дебаты.

Для вступления закона в силу документ должен быть подписан президентом Франции.

Вакцинный пропуск

Вакцинный пропуск, согласно законопроекту, будет обязателен для доступа в музеи, театры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска, он будет выдаваться только на основании полной вакцинации (две основные инъекции разрешенных в ЕС препаратов и бустерная прививка).

При этом перенесенное заболевание COVID-19 учитываться не будет, как и наличие отрицательных результатов теста на коронавирус.

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