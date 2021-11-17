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Политические решение по долгу перед ДТЭК за "зеленую" энергию ухудшит отношение инвесторов к Украине, - Dragon Capital

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Киев, Среда 17 ноября 2021 11:35
Политические решение по долгу перед ДТЭК за "зеленую" энергию ухудшит отношение инвесторов к Украине, - Dragon Capital Фото: ДТЭК (dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет инвестиционной компании Dragon Capital.

"Эти события очень негативны для сектора, поскольку такое политически мотивированное вмешательство в перераспределение поступлений от зеленых облигаций угрожает подорвать доверие к правительству среди инвесторов и препятствовать новым инвестициям в проекты возобновляемой энергетики", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают риск политического решения использовать средства ДТЭК ВИЭ на финансирование НАЭК "Энергоатом", что будет прямым нарушением условий привлечения долга.

"Более ощутимым непосредственным следствием является то, что часть задолженность перед возобновляемыми источниками может остаться неоплаченной, в частности, оставив ДТЭК ВИЭ без всех или часть из 115 млн евро, которые он должен был получить. Мы ожидаем негативной реакции рынка и, как следствие, давления на облигации "Укрэнерго" и ДТЭК", - говорится в отчете.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало расчеты с "зелеными" производителями. На счетах "Ощадбанка" было заблокировано 19,3 млрд грн.

15 ноября "Ощадбанк" начал проводить выборочные транзакции, продолжая блокировать платежи в адрес определенных компаний.

Как сообщалось, инвесторы в ВИЭ потребовали от Кабмина прекратить выборочную выплату долгов.

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