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Инвесторы в ВИЭ потребовали от Кабмина прекратить выборочную выплату долгов

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 12:57
Инвесторы в ВИЭ потребовали от Кабмина прекратить выборочную выплату долгов Фото: "зеленая" энергетика в Украине (Varnum LLP)
Автор: Наталия Гурковская

Выборочная выплата долгов производителям "зеленой" энергии по дискриминационному принципу недопустима и неприемлема.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей основных отраслевых ассоциаций и инвесторов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Действительно, нас очень беспокоит факт, что идет сейчас выборочная оплата: для одних участников да, для других нет. Это очень трудно предсказать, как в такой ситуации вести себя дальше. Мы считаем, что это ненадлежащие условия для работы", - заявил директор дочерней компании турецкой Guris в Украине Лоик Лерминье.

Он надеется, что правительство в ближайшее время прекратит эту дискриминационную практику.

Глава "Украинской ветроэнергетической ассоциации" Андрей Конеченков заявил о неприемлемости выборочного и дискриминационного подхода при выплате долгов.

"Мы призываем правительство выполнить подписанный меморандум! Мы требуем, чтобы все правила для всего рынка действовали одинаково. Мы не имеем права делить - этим дадим деньги, этим не дадим. Весь рынок, который производил "зеленую" электроэнергию должен получить средства за реализованную электроэнергию", - заявил Конеченков.

По словам экс-главы ГП "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца, правительство требовало от него задержать оплату и платить долги не всем компаниям, а выборочно.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало расчеты с "зелеными" производителями. На счетах "Ощадбанка" было заблокировано 19,3 млрд грн. 15 ноября "Ощадбанк" начал проводить выборочные транзакции, продолжая блокировать платежи в адрес определенных компаний.

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