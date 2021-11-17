ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Політичні рішення щодо боргу перед ДТЕК за "зелену" енергію погіршить ставлення інвесторів до України, - Dragon Capital

Новость на русском →
Київ, Середа 17 листопада 2021 11:35
Політичні рішення щодо боргу перед ДТЕК за "зелену" енергію погіршить ставлення інвесторів до України, - Dragon Capital Фото: ДТЕК (dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт інвестиційної компанії Dragon Capital.

"Ці події дуже негативні для сектора, оскільки таке політично мотивоване втручання у перерозподіл надходжень від зелених облігацій загрожує підірвати довіру до уряду серед інвесторів та перешкоджати новим інвестиціям у проекти відновлюваної енергетики", - йдеться у звіті.

Аналітики наголошують на ризик політичного рішення використовувати кошти ДТЕК ВДЕ на фінансування НАЕК "Енергоатом", що буде прямим порушенням умов залучення боргу.

"Найбільш відчутним безпосереднім наслідком є ​​те, що частина заборгованості перед відновлюваними джерелами може залишитися неоплаченою, зокрема, залишивши ДТЕК ВІЕ без усіх або частини зі 115 млн євро, які він мав отримати. Ми очікуємо негативної реакції ринку і, як наслідок, тиску на облігації "Укренерго" та ДТЕК", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував розрахунки із "зеленими" виробниками. На рахунках "Ощадбанку" було заблоковано 19,3 млрд грн.

15 листопада "Ощадбанк" почав проводити вибіркові транзакції, продовжуючи блокувати платежі на адресу певних компаній.

Як повідомлялось, інвестори у ВІЕ зажадали від Кабміну припинити вибіркову виплату боргів.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"