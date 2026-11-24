Вчені з'ясували, як космічна радіація впливає на мозок під час тривалих польотів. Опромінення змінює імунні клітини, проте не викликає короткострокових порушень поведінки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому віснику Scientific Reports .

Як космічна радіація впливає на клітини мозку?

Вчені пояснили: галактичні космічні промені - це потоки високоенергетичних частинок, які рухаються крізь космос.

На Землі атмосфера та магнітне поле захищають живі організми від більшої частини такого випромінювання, але під час польотів до Місяця чи Марса астронавти зазнаватимуть його прямого впливу.

Тому NASA вивчає, як тривале перебування у космосі може впливати на роботу мозку.

Понад 15 років цю тему досліджує професор нейронаук М. Керрі О'Беніон. Його попередні роботи показали, що космічна радіація може прискорювати розвиток хвороби Альцгеймера.

Новий експеримент провели у Космічній радіаційній лабораторії NASA на базі Брукхейвенської національної лабораторії.

За допомогою прискорювачів частинок науковці відтворили умови космічного випромінювання, а потім дослідили майже 16 тисяч клітин мікроглії - імунних клітин мозку мишей обох статей.

Для аналізу використали метод секвенування РНК окремих клітин, який дає змогу побачити, як змінюється їхня робота. Дослідженням керував аспірант нейронаук Марк Осабутей.

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Чому мозок самців і самок реагував по-різному?

Радіація спричинила молекулярні зміни у клітинах обох статей, але дослідники не виявили масової запальної реакції чи помітних порушень пам'яті, мислення та поведінки на етапі перевірки.

Водночас реакції клітин відрізнялися. У самців зміни стосувалися переважно адаптації клітин до стресу та обміну речовин. У самок, натомість, знизилася активність імунних сигнальних процесів.

Також у мозку обох груп мишей зріс рівень білка FKBP5 у двох ділянках - корі та зубчастій звивині. Він бере участь у регуляції реакцій клітин на стрес.

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Чи становлять ці зміни загрозу для астронавтів?

Поки науковці не можуть сказати, чи виявлені зміни шкодять мозку, допомагають йому пристосуватися до радіації або є тимчасовою реакцією. Також потрібно з'ясувати, яку роль у цьому процесі відіграє білок FKBP5.

Подальші дослідження мають показати, як на мозок впливають різні дози радіації та інші умови космічного польоту.

За словами Осабутея, результати підтверджують, що під час оцінки ризиків для здоров'я астронавтів важливо враховувати біологічну стать. Це також допоможе шукати способи захисту мозку під час тривалих місій.