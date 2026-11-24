Ученые выяснили, как космическая радиация влияет на мозг во время длительных полетов. Облучение изменяет иммунные клетки, однако не вызывает краткосрочных нарушений поведения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном вестнике Scientific Reports .

Как космическая радиация влияет на клетки мозга?

Ученые объяснили: галактические космические лучи - это потоки высокоэнергетических частиц, двигающихся сквозь космос.

На Земле атмосфера и магнитное поле защищают живые организмы от большей части такого излучения, но во время полетов к Луне или Марсу астронавты будут испытывать его прямое влияние.

Поэтому NASA изучает, какое длительное пребывание в космосе может влиять на работу мозга.

Более 15 лет эту тему исследует профессор нейронаук М. Кэрри О'Бенион. Его предыдущие работы показали, что космическая радиация может ускорять развитие болезни Альцгеймера.

Новый эксперимент был проведен в Космической радиационной лаборатории NASA на базе Брукхейвенской национальной лаборатории.

С помощью ускорителей частиц ученые воспроизвели условия космического излучения , а затем исследовали почти 16 тысяч клеток микроглий-иммунных клеток мозга мышей обоих полов.

Для анализа использовали метод секвенирования РНК отдельных клеток, позволяющий увидеть, как меняется их работа. Исследованием руководил аспирант нейронаук Марк Осабутей.

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Почему мозг самцов и самок реагировал по-разному?

Радиация повлекла за собой молекулярные изменения в клетках обоих полов, но исследователи не обнаружили массовой воспалительной реакции или заметных нарушений памяти, мышления и поведения на этапе проверки.

В то же время реакции клеток отличались. У самцов изменения касались преимущественно адаптации клеток к стрессу и обмену веществ. У самок снизилась активность иммунных сигнальных процессов.

Также в мозге обеих групп мышей вырос уровень белка FKBP5 в двух участках - коре и зубчатой извилине. Он участвует в регуляции реакций клеток на стресс.

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Составляют ли эти изменения угрозу астронавтам?

Пока ученые затрудняются сказать, обнаружены ли изменения вредят мозгу, помогают ему приспособиться к радиации или являются временной реакцией. Также следует выяснить, какую роль в этом процессе играет белок FKBP5.

Последующие исследования должны показать, как на мозг влияют разные дозы радиации и другие условия космического полета.

По словам Осабутея, результаты подтверждают, что при оценке рисков для здоровья астронавтов важно учитывать биологический пол. Это также поможет найти способы защиты мозга во время длительных миссий.