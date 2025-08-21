UA

"Полісся" проти іменитої "Фіорентини": битва за Лігу конференцій

ФК "Полісся" (фото: facebook.com/fcpolissya)
Автор: Катерина Урсатій

21 серпня житомирське "Полісся" розпочне боротьбу за вихід до групового етапу Ліги конференцій сезону-2025/26 проти італійської "Фіорентини".

Хто фаворит та де дивитися матч - підкаже РБК-Україна.

Шлях "Полісся" в єврокубках

Житомиряни стартували у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, пройшовши андорську "Санта-Колому" (1:2, 4:1).

У третьому раунді команда Руслана Ротаня здолала угорський "Пакш" (3:0, 2:1), здобувши право зіграти у плейоф.

У чемпіонаті України "Полісся" поки демонструє нестабільні результати, адже після перемоги над "Карпатами" були поразки від "Колоса" та ЛНЗ.

Через дискваліфікацію лівий захисник Богдан Михайліченко не зможе взяти участь у матчі.

Суперник - "Фіорентина"

Італійський клуб завершив минулий сезон Серії А на шостому місці та автоматично потрапив у плейоф Ліги конференцій.

Команда на чолі зі Стефано Піолі ще не зіграла офіційних матчів у новому сезоні, проте у складі є досвідчені футболісти: Джеко, Робін Гозенс, Мойзе Кін та Додо.

Нагадаємо, що "Фіорентина" двічі була фіналістом Ліги конференцій (2023 та 2024 роки), що підкреслює серйозність намірів клубу у нинішньому турнірі.

А напередодні старту сезону команда провела товариський матч проти "Манчестер Юнайтед" (0:0).

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають абсолютним фаворитом "Фіорентину". На перемогу італійського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,40, нічия оцінена у 4,55, а виграш "Полісся" - 7,50.

У двоматчевій дуелі перевага також на боці "фіалок": їх тріумф оцінений коефіцієнтом 1,10, тоді як підсумковий успіх житомирського клубу – 6,00.

Суддівська бригада та VAR

Головним арбітром матчу "Полісся" - "Фіорентина" буде Аліяр Агаєв з Азербайджану. Йому допомагатимуть асистенти Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі, четвертий арбітр - Кямал Умудлу.

На матчі зі системою VAR будуть працювати Роберт Шрьодер (Німеччина) та Інгілаб Маммадов (Азербайджан).

Де і коли дивитися матч

Через війну з російськими окупантами номінально домашній поєдинок пройде на "Татран Арені" у словацькому Пряшеві.

Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Пряму трансляцію забезпечить платформа Київстар ТБ.

Матч-відповідь відбудеться 28 серпня в італійському Реджо-Емілія.

Переможець протистояння потрапить до основного раунду Ліги конференцій, а програвший завершить єврокубковий сезон.

Сьогодні відбудуться матчі ще двох українських клубів у єврокубках. "Шахар" зустрінеться зі швейцарським "Серветтом" у кваліфікації Ліги конференцій, після вильоту з Ліги Європи.

А київське "Динамо" зіграє проти тель-авівської команди "Маккабі". Зазначимо, що "біло-сині" продовжують боротьбу у Лізі Європи, адже безславно поступилися у плейоф Ліги чемпіонів.

Раніше ми писали, що Україна вперше за 20 років залишилася без представника у Лізі чемпіонів.

Також читайте про історію протистоянь "Фіорентини" з українськими командами.

