"Полісся" проти іменитої "Фіорентини": битва за Лігу конференцій

21 серпня житомирське "Полісся" розпочне боротьбу за вихід до групового етапу Ліги конференцій сезону-2025/26 проти італійської "Фіорентини".
Хто фаворит та де дивитися матч - підкаже РБК-Україна.
Житомиряни стартували у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, пройшовши андорську "Санта-Колому" (1:2, 4:1).
У третьому раунді команда Руслана Ротаня здолала угорський "Пакш" (3:0, 2:1), здобувши право зіграти у плейоф.
У чемпіонаті України "Полісся" поки демонструє нестабільні результати, адже після перемоги над "Карпатами" були поразки від "Колоса" та ЛНЗ.
Через дискваліфікацію лівий захисник Богдан Михайліченко не зможе взяти участь у матчі.
Італійський клуб завершив минулий сезон Серії А на шостому місці та автоматично потрапив у плейоф Ліги конференцій.
Команда на чолі зі Стефано Піолі ще не зіграла офіційних матчів у новому сезоні, проте у складі є досвідчені футболісти: Джеко, Робін Гозенс, Мойзе Кін та Додо.
Нагадаємо, що "Фіорентина" двічі була фіналістом Ліги конференцій (2023 та 2024 роки), що підкреслює серйозність намірів клубу у нинішньому турнірі.
А напередодні старту сезону команда провела товариський матч проти "Манчестер Юнайтед" (0:0).
Букмекери вважають абсолютним фаворитом "Фіорентину". На перемогу італійського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,40, нічия оцінена у 4,55, а виграш "Полісся" - 7,50.
У двоматчевій дуелі перевага також на боці "фіалок": їх тріумф оцінений коефіцієнтом 1,10, тоді як підсумковий успіх житомирського клубу – 6,00.
Головним арбітром матчу "Полісся" - "Фіорентина" буде Аліяр Агаєв з Азербайджану. Йому допомагатимуть асистенти Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі, четвертий арбітр - Кямал Умудлу.
На матчі зі системою VAR будуть працювати Роберт Шрьодер (Німеччина) та Інгілаб Маммадов (Азербайджан).
Через війну з російськими окупантами номінально домашній поєдинок пройде на "Татран Арені" у словацькому Пряшеві.
Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Пряму трансляцію забезпечить платформа Київстар ТБ.
Матч-відповідь відбудеться 28 серпня в італійському Реджо-Емілія.
Переможець протистояння потрапить до основного раунду Ліги конференцій, а програвший завершить єврокубковий сезон.
Сьогодні відбудуться матчі ще двох українських клубів у єврокубках. "Шахар" зустрінеться зі швейцарським "Серветтом" у кваліфікації Ліги конференцій, після вильоту з Ліги Європи.
А київське "Динамо" зіграє проти тель-авівської команди "Маккабі". Зазначимо, що "біло-сині" продовжують боротьбу у Лізі Європи, адже безславно поступилися у плейоф Ліги чемпіонів.
Раніше ми писали, що Україна вперше за 20 років залишилася без представника у Лізі чемпіонів.
Також читайте про історію протистоянь "Фіорентини" з українськими командами.