"Шахтар" починає битву у Лізі конференцій: чого чекати від матчу з "Серветтом"

У четвер, 21 серпня, донецький "Шахтар" проведе першу зустріч плейоф раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. "Гірники" зіграють зі швейцарським "Серветтом" за місце в основній частині турніру.

Хто фаворит та де дивитися матч - підкаже РБК-Україна .

Деталі матчу "Шахтар" - "Серветт"

У зв'язку з війною проти російського окупанта, український клуб зіграє свій домашній матч у Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана.

Обслуговувати зустріч буде бригада арбітрів зі Шотландії. Головний рефері - Нік Волш. Його асистенти - Деніел Макфарлейн та Френсіс Коннор. Четвертий арбітр - Кріс Грем. На VAR працюватимуть Ендрю Даллас та Дональд Робертсон.

Шлях донеччан у єврокубках 2025/26

Донецький клуб розпочинав свою єврокампанію у кваліфікації Ліги Європи. На першому етапі команда здолала "Ільвес", а потім упевнено обійшла турецький "Бешикташ", розгромивши "орлів" в обох матчах.

Проте на шляху "гірників" став грецький "Панатінаїкос", який вибив український колектив у серії післяматчевих пенальті. Незважаючи на те, що "Шахтар" виглядав краще в обох поєдинках, до наступного раунду пробився віцечемпіон Греції.

Зазначимо, що через вилучення в поєдинку проти "Панатінаїкоса" в майбутній зустрічі не зіграє півзахисник Олег Очеретько, який встиг закріпитися в основному складі. Крім того, матч пропускатиме і головний тренер Арда Туран, який також отримав вилучення.

Перед матчем з "Серветтом" донеччани провели поєдинок чемпіонату України, здолавши на виїзді "Верес" з рахунком 2:0.

Про швейцарський клубу

Колись "Серветт" був одним із лідерів швейцарського футболу, маючи в своєму активі 17 чемпіонських титулів, хоча останній був здобутий 26 років тому. Минулого сезону команда фінішувала на другому місці, що дозволило їй потрапити до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Однак після гостьової перемоги над чеською "Вікторією" з рахунком 1:0 почалися проблеми. Вдома женевці поступилися з рахунком 1:3 і вилетіли до кваліфікації Ліги Європи.

Під керівництвом нового тренера Жослена Гурвеннека "Серветт" програв голландському "Утрехту" і, як і "Шахтар", потрапив до вирішального раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Історія протистоянь

Майбутній матч стане для суперників третьою офіційною зустріччю. До цього вони перетиналися лише в далекому 1983 році в рамках Кубка володарів кубків. Тоді в обох матчах перемогу здобув "Шахтар" - 1:0 і 2:1.

Де і коли дивитися

Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде доступна на каналі УПЛ.ТБ. Цей канал можна дивитися на більшості ОТТ-платформ, таких як MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet.TV та інші.