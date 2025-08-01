На полігоні у Литві знайшли дрон, який залетів з Білорусі

Як пише видання, про виявлення дрона повідомила міністр національної оборони Литви Довіле Шакалене, підтвердивши, що апарат прибув з білоруської території.

"Ми підтверджуємо, що дрон знайдено. Більше інформації буде надано найближчим часом", - зазначила вона.

За попередніми даними, йдеться про безпілотник "Гербера" - імітаційну модель, що візуально нагадує бойові дрони "Шахеди" і застосовується для обману систем протиповітряної оборони.

У Збройних силах Литви уточнили, що літальний апарат було виявлено під час пошукової операції, яка тривала з моменту фіксації вторгнення в повітряний простір.

"Однак дані ще будуть переглянуті, оскільки літак було виявлено під час пошуку дрона. Буде перевірено, чи не є літак небезпечним, а потім будуть вжиті ті ж дії, що й у випадку з першим Gerbera на початку липня", - йдеться у повідомленні військових.

Варто нагадати, що це вже другий випадок за останній місяць, коли в Литві фіксують проліт і падіння подібного безпілотника.