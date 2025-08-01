На полигоне в Литве нашли дрон, который залетел из Беларуси

Как пишет издание, об обнаружении дрона сообщила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене, подтвердив, что аппарат прибыл с белорусской территории.

"Мы подтверждаем, что дрон найден. Больше информации будет предоставлено в ближайшее время", - отметила она.

По предварительным данным, речь идет о беспилотнике "Гербера" - имитационной модели, визуально напоминающей боевые дроны "Шахеды" и применяемой для обмана систем противовоздушной обороны.

В Вооруженных силах Литвы уточнили, что летательный аппарат был обнаружен во время поисковой операции, которая продолжалась с момента фиксации вторжения в воздушное пространство.

"Однако данные еще будут пересмотрены, поскольку самолет был обнаружен во время поиска дрона. Будет проверено, не является ли самолет опасным, а затем будут приняты те же действия, что и в случае с первым Gerbera в начале июля", - говорится в сообщении военных.

Стоит напомнить, что это уже второй случай за последний месяц, когда в Литве фиксируют пролет и падение подобного беспилотника.