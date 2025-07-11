Не винятковий випадок: у Литві пояснили, чому не збили російську "Герберу"
Литовські сили протиповітряної оборони не збили російський дрон "Гербера", оскільки у мирний час повітряні об'єкти збиваються тільки у виняткових випадках. Санкцію на удар дає особисто міністр оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву армії Литви, яку опублікувало видання LRT.
"У мирний час знищення повітряних об'єктів здійснюється лише в абсолютно виняткових випадках. Цивілізовані країни не збивають об'єкти, які не несуть загрози, навіть якщо вони порушили державний кордон", - сказано у заяві військових.
У мирний час повітряним простором управляють цивільні структури. Контроль та спостереження за повітрям над країною здійснює Управління спостереження та контролю повітряного простору Військово-повітряних сил Литви.
Збити повітряні цілі військові можуть тільки у випадку, якщо об'єкти у повітрі загрожують національній безпеці, або критичній інфраструктурі. Прийняти рішення можуть кілька людей:
- міністр оборони Литви, або особа, якій він делегував повноваження - якщо задіяно армію;
- командування Повітряних сил НАТО (AIRCOM) - якщо для цього використовують винищувачі місії повітряної поліції.
Тільки після прийняття рішення здійснюється збиття. В армії Литви запевняють, що дрон не загрожував життю людей, або критично важливим об'єктам, в іншому випадку його б збили.
Нагадаємо, що 10 липня у Литві підняли винищувачі через невідомий дрон з Білорусі. Через загрозу керівництво країни перейшло до укриттів. Невідомий безпілотник впав за кілометр від білоруського кордону, біля закритого пункту пропуску Шумськ.
Пізніше міністр національної оборони Литви Довілє Шакалєнє підтвердила, що це був російський безпілотник "Гербера" - дрон-приманка без бойової, призначений для відволікання ППО. Як він зміг долетіти до території Литви через Україну та Білорусь, поки що не встановлено.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.