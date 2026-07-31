На полігоні у Хмельницькому вибухнули боєприпаси, постраждали військові

Нагадаємо, сьогодні у Хмельницькому пролунало кілька потужних вибухів. При цьому місцеві жителі повідомляли, що повітряну тривогу в обласному центрі не оголошували.

Згодом у Силах спеціальних операцій ЗСУ пояснили, що вибухи сталися внаслідок надзвичайної події на полігоні однієї з військових частин у Хмельницькій області.