RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

На полигоне в Хмельницком взорвались боеприпасы, пострадали военные

17:51 31.07.2026 Пт
1 мин
Еще с несколькими военными, которые находились на полигоне, отсутствует связь
aimg Валерий Ульяненко
Фото: взрыв на Хмельнитчине (скриншот видео)

В Хмельницком на военном полигоне произошла детонация боеприпасов. В результате взрывов травмированы четверо военнослужащих, с несколькими другими потеряна связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора.

Четырех раненых бойцов экстренно доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Степень тяжести их травм устанавливают медики.

Также отсутствует связь с несколькими военнослужащими, которые находились на месте взрыва. Информация об их местонахождении уточняется.

Следователи уже приступили к допросам командования и личного состава соответствующей воинской части.

Осмотр непосредственного места происшествия будет производиться сразу после прекращения детонации и получения безопасного доступа к территории полигона.

Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми или другими опасными веществами, если это по неосторожности или халатности привело к тяжелым последствиям).

Напомним, сегодня в Хмельницком раздалось несколько мощных взрывов. При этом местные жители сообщали, что воздушная тревога в областном центре не объявлялась.

Впоследствии в Силах специальных операций ВСУ объяснили, что взрывы произошли в результате чрезвычайного происшествия на полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХмельницкийВзрыв боеприпасовОфис Генпрокурора