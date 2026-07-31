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Вибухи в Хмельницькому сталися внаслідок НП на полігоні військової частини, - ССО

14:57 31.07.2026 Пт
2 хв
Всі екстрені служби вже на місці, інформація щодо постраждалих уточнюється
aimg Валерій Ульяненко
Вибухи в Хмельницькому сталися внаслідок НП на полігоні військової частини, - ССО Фото: вибух на Хмельниччині (скріншот відео)
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Вибухи, які чули мешканці Хмельницького, відбулися внаслідок надзвичайної події на полігоні одній з військових частин в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій ЗСУ і допис голови Хмельницької ОДА (ОВА) Сергія Тюріна.

"31 липня 2026 року на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією. Обставини й причини події встановлюються", - йдеться у заяві.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється, тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків.

В ССО зазначили, що нададуть додаткову інформацію після завершення першочергових заходів.

Тюрін повідомив, що на місці події одразу було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.

"Силами патрульної поліції жителів прилеглих житлових будинків було оповіщено про необхідність перебувати в укриттях. Наразі є інформація про пошкодження житлових будинків", - зазначив він.

Що передувало

Раніше у Хмельницькому пролунало кілька потужних вибухів. При цьому місцеві жителі повідомляли, що повітряна тривога в обласному центрі не оголошувалась.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Сили ППО оперативно знищили ворожі цілі, що дозволило уникнути жертв і масштабних руйнувань.

Також вранці росіяни завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей. Троє поранених перебувають у реанімації, один із них - у важкому стані.

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Хмельницька область Збройні сили України Вибух
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