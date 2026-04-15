Полігони, дрони і такмед: МОН запроваджує обов'язковий курс нацспротиву для студентів

Міністерство освіти і науки підготувало проєкт нової обов’язкової дисципліни "Основи національного спротиву". Курс розрахований на студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
Метою курсу є формування громадянської стійкості та набуття практичних навичок для захисту країни. Програма охоплює широке коло тем:
Навчання розділене на два етапи. Теоретична частина та практичні заняття в аудиторіях (90 годин) проходитимуть із застосуванням сучасних технологій: тренажерів, симуляторів та планшетів.
Виїзна практична підготовка (30 годин) відбуватиметься у польових умовах:
Студенти з особливими освітніми потребами замість польових занять зможуть вивчати додаткові теоретичні модулі. Для тих, хто не може тримати зброю через релігійні переконання, вогневу підготовку замінять на вивчення безпекових фахових компетентностей.
Наразі триває громадське обговорення проєкту. Зауваження та пропозиції до програми МОН прийматиме до 30 квітня 2026 року на адресу: serhii.klym@mon.gov.ua.
Додамо, що раніше у межах "Захисту України" були окремі лекції та заняття на стрільбищах. Тепер "Основи національного спротиву" будуть окремою обов'язковою дисципліною зі своїм власним навчальним планом.
