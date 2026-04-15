Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Полігони, дрони і такмед: МОН запроваджує обов'язковий курс нацспротиву для студентів

13:08 15.04.2026 Ср
2 хв
Чи будуть його проходити люди, чиє віровчення забороняє використання зброї?
aimg Василина Копитко
Крім теорії, програма передбачає 30 годин занять на полігонах та стрільбищах (фото: facebook.com volynarmy)

Міністерство освіти і науки підготувало проєкт нової обов’язкової дисципліни "Основи національного спротиву". Курс розрахований на студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Головне:

  • Статус: Дисципліна буде обов’язковою для всіх студентів вишів та коледжів.
  • Тривалість: Програма розрахована на 150 годин, з яких 90 - аудиторна підготовка.
  • Практика: Окрім теорії, передбачено 30 годин занять на полігонах та стрільбищах.
  • Інклюзивність: Передбачено особливі умови для студентів з інвалідністю та осіб, чиє віровчення забороняє використання зброї.

Чого навчатимуть студентів

Метою курсу є формування громадянської стійкості та набуття практичних навичок для захисту країни. Програма охоплює широке коло тем:

  • Медична та мінна безпека: домедична допомога та дії в умовах мінної загрози.
  • Виживання та орієнтування: навички дій у кризових ситуаціях та на місцевості.
  • Інформаційна гігієна: психологічна стійкість та методи протидії ворожим ІПСО.
  • Зброя масового ураження: порядок дій у разі її застосування.

Формат занять: симулятори та полігони

Навчання розділене на два етапи. Теоретична частина та практичні заняття в аудиторіях (90 годин) проходитимуть із застосуванням сучасних технологій: тренажерів, симуляторів та планшетів.

Виїзна практична підготовка (30 годин) відбуватиметься у польових умовах:

  • на полігонах та тактичних полях;
  • на польових стрільбищах та в тирах;
  • у спеціалізованих інженерних і топографічних містечках.

Особливі умови та обговорення

Студенти з особливими освітніми потребами замість польових занять зможуть вивчати додаткові теоретичні модулі. Для тих, хто не може тримати зброю через релігійні переконання, вогневу підготовку замінять на вивчення безпекових фахових компетентностей.

Наразі триває громадське обговорення проєкту. Зауваження та пропозиції до програми МОН прийматиме до 30 квітня 2026 року на адресу: serhii.klym@mon.gov.ua.

Додамо, що раніше у межах "Захисту України" були окремі лекції та заняття на стрільбищах. Тепер "Основи національного спротиву" будуть окремою обов'язковою дисципліною зі своїм власним навчальним планом.

Читайте також про те, що в Україні вступна кампанія цьогоріч розпочнется 1 липня і триватиме до 15 жовтня. Цьогоріч на абітурієнтів чекає низка змін, зокрема кількість заявок скоротили, митиваційні листи скасували та створили спеціальні умови для випускників з-за кордону.

Раніше ми писали про те, що цьогоріч МОН скасувало творчий конкурс на культурознавчі спеціальності, однак його залишили для абітурієнтів мистецьких напрямків. Також зріс ваговий коефіцієнт при розрахунку конкурсного балу.

Більше по темі:
МОНКоледжОсвіта в УкраїніВиші